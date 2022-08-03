03 Августа 2022
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
хостел, гостиница (2019) | Фото: Хостел R.E.D.

МЧС: обвиняемый по делу о пожаре в хостеле инспектор действовал согласно закону

Обвиняемый в злоупотреблениях после пожара в московском хостеле инспектор МЧС действовал в рамках закона.

"МЧС России считает, что Роман Сабельников честно и профессионально выполнял свою работу, исходя из буквы закона, что подтвердила служебная проверка", — сообщает МЧС России. В ведомстве обещали инспектору доказать невиновность. Кроме того, ему окажут всю необходимую юридическую поддержку для защиты его прав, сообщает ТАСС.

По версии следствия, старший инспектор во время проверки хостела в доме на ул. Алма-Атинской ограничился выявлением незначительных нарушений требований пожарной безопасности.

Напомним, хостел сгорел в ночь на 29 июля на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. Происшествие унесло жизнь восьми человек, еще восемь пострадали.

Теги: хостел, пожар, Москва



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