МЧС: обвиняемый по делу о пожаре в хостеле инспектор действовал согласно закону

Обвиняемый в злоупотреблениях после пожара в московском хостеле инспектор МЧС действовал в рамках закона.

"МЧС России считает, что Роман Сабельников честно и профессионально выполнял свою работу, исходя из буквы закона, что подтвердила служебная проверка", — сообщает МЧС России. В ведомстве обещали инспектору доказать невиновность. Кроме того, ему окажут всю необходимую юридическую поддержку для защиты его прав, сообщает ТАСС.

По версии следствия, старший инспектор во время проверки хостела в доме на ул. Алма-Атинской ограничился выявлением незначительных нарушений требований пожарной безопасности.

Напомним, хостел сгорел в ночь на 29 июля на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. Происшествие унесло жизнь восьми человек, еще восемь пострадали.