Лондон снял санкции с бывшей жены Фридмана

Британские власти убрали из санкционного списка бывшую жену основателя "Альфа-Групп" Михаила Фридмана Ольгу Айзиман.

Об этом следует из документа на сайте правительства Британии.

Ограничения были введены 13 апреля. Теперь активы Айзиман больше не подлежат заморозке. Однако она до сих пор находится под санкциями Евросоюза. В Брюсселе заявили, что Айзиман связана с Фридманом, который "поддерживал материально или финансово и получал выгоду от лиц, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины".

Кроме того, санкции против Айзиман и дочерей Фридмана Екатерины и Ларисы ввела Канада. Бизнесмен, живущий в Великобритании, также находится под ограничениями Лондона, ЕС и Канады. В конце мая он подал иск в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС с требованием отменить санкции.

Также санкции против Айзиман и дочерей Фридмана Екатерины и Ларисы ввела Канада.

Ранее Лондонский суд смягчил ограничения, которые были наложены на счета российского бизнесмена Петра Авена "в части содержания недвижимости и базовых бытовых потребностей".