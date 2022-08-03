03 Августа 2022
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Политика В России За рубежом
Коллаж, Виктор Бут, Бриттни Грайнер (2022) | Фото: Накануне.RU

Вашингтон призвал Москву принять предложение об обмене заключенными

Американские власти обратились с призывом к Москве принять предложение об обмене заключенными.

"Мы выступили с серьезным предложением и призываем Россию принять его", - заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Ране он заявил, что Москва "недостаточно серьезно" отнеслась к американской инициативе.

Как сообщалось ранее, при обсуждении обмена заключёнными между Россией и США появилось имя российского бизнесмена Владислава Клюшина.

Напомним, власти США получили от Москвы ответ на предложение по обмену заключенными – российского бизнесмена Виктора Бута на американцев Бритни Грайнер и Пола Уилана. При этом Вашингтон воспринял его скептически.

Теги: заключенные, Бут, Грайнер, Уилан



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Ранее 30.07.2022 09:16 Мск CNN: Россия запросила у США для обмена еще одного россиянина


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