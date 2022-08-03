03 Августа 2022
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Экономика В России
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Россия может стать акционером OneWeb

Россия может стать акционером оператора спутникового интернета OneWeb.

По словам участников рынка космической связи, это произойдет в случае слияния компании с французским оператором спутниковой связи Eutelsat. 3,4% акций Eutelsat принадлежит России через ФГУП "Космическая связь".

Таким образом, РФ может стать миноритарным акционером одной из двух существующих спутниковых группировок, планирующих покрыть быстрым интернетом все страны мира, сообщают "Известия".

Ранее стало известно о непростых отношениях OneWeb с российскими властями. Как заявлял в 2018 году представитель ФСБ, заявления организаторов проекта о том, что деятельность OneWeb не носит разведывательный характер и не наносит ущерб личности и обществу, носят декларативный характер и не могут быть проверены российской стороной.

В марте в "Роскомосе" отменили работы по подготовке к будущим запускам британских спутников связи OneWeb. Перед этим госкорпорация запросила гарантии от британского проекта о неиспользовании спутников в военных целях. 3 марта компания OneWeb сообщила, что приостанавливает запуски своих спутников с космодрома Байконур.

Теги: OneWeb, интернет



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