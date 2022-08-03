Законопроект: чиновникам хотят запретить иметь недвижимость за рубежом

Чиновникам и парламентариям России, а также их семьям могут запретить иметь недвижимость на территории государств — членов Североатлантического альянса и стран — кандидатов на вступление в блок.

Проект закона об этом будет внесен в Госдуму на днях. Как считают авторы инициативы от КПРФ, у госслужащих не должно быть "запасных аэродромов" за границей. Идею поддержали представители других фракций.

Как считают в Госдуме, наличие имущества в недружественных странах может отразиться на объективности госслужащих при принятии решений.

Авторы надеются, что уже во время осенней сессии он будет поддержан всеми фракциями и принят.

Согласно сведениям о доходах и имуществе за 2021 год, несколько сенаторов задекларировали недвижимость в странах НАТО. Так, например, Александр Брыксин ("Единая Россия") указал, что вместе с женой владеет квартирой в Испании площадью 75 кв. м. Сенатор Любовь Глебова с супругом совместно владеют жилым домом в Германии площадью 541 кв. м и земельным участком такого же размера. Также, например, сенатор Дмитрий Савельев вместе с семьей владеет домом в Великобритании размером почти 500 кв. м, сообщают "Известия".