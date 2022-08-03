МТС пожаловалась в ФАС на "Мегафон"

Компания МТС пожаловалась на рекламный слоган "Мегафона" в Федеральную антимонопольную комиссию.

Как сообщили в ФАС, обращение будет рассмотрено ведомством в установленном порядке. Спорная рекламная кампания "Мегафона" стартовала в начале июля, в том числе на цифровых рекламных щитах в крупных городах России.

На плакатах содержится призыв "Переходи на оператора № 1", выполненный крупным белым шрифтом на зеленом фоне. Ниже на красной плашке меньшим шрифтом указаны критерии – "по скорости и покрытию". В нижней части плаката дается пояснение мелким белым шрифтом о том, что эти критерии подтверждены исследованиями.

ФАС придется разбираться, осознают ли потребители, в чем именно "Мегафон" обогнал своих конкурентов, сообщают "Ведомости".