03 Августа 2022
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Общество В России
(2007) | Фото

МТС пожаловалась в ФАС на "Мегафон"

Компания МТС пожаловалась на рекламный слоган "Мегафона" в Федеральную антимонопольную комиссию.

Как сообщили в ФАС, обращение будет рассмотрено ведомством в установленном порядке. Спорная рекламная кампания "Мегафона" стартовала в начале июля, в том числе на цифровых рекламных щитах в крупных городах России.

На плакатах содержится призыв "Переходи на оператора № 1", выполненный крупным белым шрифтом на зеленом фоне. Ниже на красной плашке меньшим шрифтом указаны критерии – "по скорости и покрытию". В нижней части плаката дается пояснение мелким белым шрифтом о том, что эти критерии подтверждены исследованиями.

ФАС придется разбираться, осознают ли потребители, в чем именно "Мегафон" обогнал своих конкурентов, сообщают "Ведомости".

Теги: МТС, Мегафон, ФАС



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