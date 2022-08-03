Россия и Белоруссия создадут космический аппарат дистанционного зондирования Земли

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев обсудили космические проекты России и Белоруссии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Постоянного комитета Союзного государства, в ходе встречи были рассмотрены вопросы перспективных направлений между Роскосмосом, Национальной академией наук и промышленными предприятиями Белоруссии, имеющими отношение к космической тематике.

Также обсуждался вопрос разработки и создания Российско-Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли с последующим формированием космической группировки (ДЗЗ Союзного государства).