В Прикамье прокуратура требует передать государству "Соликамский магниевый завод"

Прокуратура Пермского края обратилась в краевой Арбитраж с иском об изъятии у акционеров АО "Соликамского магниевого завода" акций предприятия в пользу государства.

Надзорное ведомство требует изъять у них акции, поскольку ответчики владеют ими незаконно, пишет "Ъ-Прикамье". Также прокуратура обратилась с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета регистрационных действий со спорными акциями.

Номер дела издание не приводит, однако можно предположить, что речь идёт о деле № А50-21394/2022.