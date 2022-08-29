30 Августа 2022
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Экономика Пермский край
Соликамский магниевый завод (2022) | Фото: smw.ru

В Прикамье прокуратура требует передать государству "Соликамский магниевый завод"

Прокуратура Пермского края обратилась в краевой Арбитраж с иском об изъятии у акционеров АО "Соликамского магниевого завода" акций предприятия в пользу государства.

Надзорное ведомство требует изъять у них акции, поскольку ответчики владеют ими незаконно, пишет "Ъ-Прикамье". Также прокуратура обратилась с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета регистрационных действий со спорными акциями.

Номер дела издание не приводит, однако можно предположить, что речь идёт о деле № А50-21394/2022.

Теги: Соликамский магниевый завод, акции, государство, прокуратура



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