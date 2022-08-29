Озвучены возможные причины жёсткой посадки вертолёта в ХМАО

В Югре озвучены возможные причины жёсткой посадки вертолёта Ми-8.

"В качестве предварительных причин происшествия рассматриваются техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия. На борту вертолета находились семь человек, четверо получили травмы, их эвакуировали вертолётом в больницу города Сургута для оказания квалифицированной медицинской помощи", - сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

ТАСС со ссылкой на окружной департамент здравоохранения сообщает о яти пострадавших. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии, двое – в состоянии средней степени тяжести. Ещё двое пострадавших в удовлетворительном состоянии находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, вертолёт совершил жёсткую посадку в 16.20 29 августа вблизи Каюково (Сургутский район).