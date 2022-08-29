29 Августа 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) | Фото: Накануне.ru

Озвучены возможные причины жёсткой посадки вертолёта в ХМАО

В Югре озвучены возможные причины жёсткой посадки вертолёта Ми-8.

"В качестве предварительных причин происшествия рассматриваются техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия. На борту вертолета находились семь человек, четверо получили травмы, их эвакуировали вертолётом в больницу города Сургута для оказания квалифицированной медицинской помощи", - сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

ТАСС со ссылкой на окружной департамент здравоохранения сообщает о яти пострадавших. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии, двое – в состоянии средней степени тяжести. Ещё двое пострадавших в удовлетворительном состоянии находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, вертолёт совершил жёсткую посадку в 16.20 29 августа вблизи Каюково (Сургутский район).

Теги: Ми-8, Сургутский район, жёсткая посадка, вертолёт



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Ранее 29.08.2022 15:19 Мск Ми-8 совершил вынужденную посадку под Сургутом. Есть пострадавшие


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