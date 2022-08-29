29 Августа 2022
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Армия и ВПК За рубежом Украина
спецоперация, Украина, армия, военные (2022) | Фото: Александр Река /ТАСС

ВСУ понесли потери при наступлении на трёх направлениях, - Минобороны РФ

Сегодня в течение дня по прямому указанию Владимира Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трёх направлениях, сообщает Минобороны РФ.

В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери. В ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25.

Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих. Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась.

Теги: ВСУ, Украина, специальная военная операция



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