Экс-мэр Архангельска отверг обвинения в нарушении порядка при автопробеге в центре Москвы

Бывший мэр Архангельска Александр Донской, который был задержан как участник пресеченного несанкционированного автопробега в центре Москвы, отверг обвинение в нарушении порядка при организации массового передвижения в общественных местах.

"У меня нет ни спорткаров, ни машин, автотранспорта нет и у моей супруги и друзей. О каком-то пробеге я узнал в отделении полиции после задержания, вину не признаю", - сказал Донской корреспонденту ТАСС в Таганском суде Москвы, куда поступил административный протокол в отношении чиновника.

Он также заявил, что во время задержания сотрудники полиции нанесли ему ушибы.

Напомним, Донской был доставлен в отдел полиции 28 августа после пресеченного полицией несанкционированного автопробега в центре Москвы. Позже Таганский суд в Москве арестовал на 15 суток организатора незаконного пробега элитных спортивных автомобилей "Богатых и успешных" Алексея Хитрова.