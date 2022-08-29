29 Августа 2022
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Река Москва (2022) | Фото: Накануне.RU

Экс-мэр Архангельска отверг обвинения в нарушении порядка при автопробеге в центре Москвы

Бывший мэр Архангельска Александр Донской, который был задержан как участник пресеченного несанкционированного автопробега в центре Москвы, отверг обвинение в нарушении порядка при организации массового передвижения в общественных местах.

"У меня нет ни спорткаров, ни машин, автотранспорта нет и у моей супруги и друзей. О каком-то пробеге я узнал в отделении полиции после задержания, вину не признаю", - сказал Донской корреспонденту ТАСС в Таганском суде Москвы, куда поступил административный протокол в отношении чиновника.

Он также заявил, что во время задержания сотрудники полиции нанесли ему ушибы.

Напомним, Донской был доставлен в отдел полиции 28 августа после пресеченного полицией несанкционированного автопробега в центре Москвы. Позже Таганский суд в Москве арестовал на 15 суток организатора незаконного пробега элитных спортивных автомобилей "Богатых и успешных" Алексея Хитрова.

Теги: Алексей Хитров, Александр Донской, экс-мэр Архангельска



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Ранее 28.08.2022 20:28 Мск Бывшего мэра Архангельска задержали в Москве


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