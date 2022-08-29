29 Августа 2022
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Политика Свердловская область
североуральск стела (2007) | Фото: Накануне.ru

Замглавы Североуральска потеряла пост после торговли пивом в День шахтёра

Заместителя мэра Североуральска застали торгующей пивом в День шахтёра.

27 августа в горняцком посёлке Черёмухово (административно подчинён Североуральску) отмечали День шахтёра. Житель посёлка был изрядно удивлён, когда в пивном павильоне увидел замглавы Североуральска Жанну Саранчину, разливающую пиво, пишут "Вечерние ведомости". Видеозапись с торгующей пивом человеком, похожим на чиновницу, быстро разошлась по соцсетям.

В День шахтёра североуральской администрацией на некоторых территориях городского округа был установлен запрет на продажу алкоголя, однако на район, где был расположен данный магазин, он не распространялся. Саранчина, отмечает издание, уже написала заявление на увольнение. В администрации Североуральска она являлась одним из четырёх вице-мэров, в её ведении находились образование, культура, спорт и молодёжная политика.

Теги: Жанна Саранчина, Североуральск, пиво, День шахтёра



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