В Госдуме посетовали, что Роскомнадзор не может штрафовать за утечки персональных данных

Депутат Госдумы Александр Хинштейн высказался об утечке данных у СДЭКа.

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"Очередной случай утечки персональных данных, и снова – из СДЭК. Между тем, Роскомнадзор по-прежнему не вправе проводить по этому факту проверку и штрафовать нарушителей, пусть даже на смешные 100 тыс. руб. Такие проверки подпадают под действие введённого правительством "антисанкционного" моратория. Ранее Комитет обращался к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением вывести проверки утечек персональных данных из-под моратория. Ответа пока мы не получили", - написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Напомним, логистическая компания СДЭК подтвердила, что в сети могли оказаться данные, "похожие на базу клиентов "CDEK.Shopping и СДЭК.Маркет". Сейчас в СДЭК выясняют обстоятельства случившегося. В компании подчеркнули, что в данных утечки нет паспортных сведений и банковской информации. По данным СМИ, в сети оказалось около 120 тыс. фамилий, номеров телефонов, логинов/паролей и адресов электронной почты.