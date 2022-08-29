29 Августа 2022
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Происшествия Украина
Пробоина в крыше Запорожской АЭС. (2022) | Фото: t.me/vrogov

В результате обстрела пробита крыша корпуса хранения ядерного топлива на ЗАЭС

В результате удара ВСУ пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо, сообщил член Главного совета ВГА Запорожья Владимир Рогов. Ряд Telegram-каналов сообщил со ссылкой на власти территорий, находящихся под контролем ВС РФ, что "ситуация контролируемая, радиационный фон в норме".

Тем не менее, в Молдавии начали распределять по поликлиникам таблетки йодида калия, сообщил глава Главного управления здравоохранения Кишинёва Борис Гылкэ, передает "ТВС Приднестровье". Этот препарат используется для профилактики в случае радиационного заражения.

По словам Гылкэ, граждане будут иметь доступ к лекарствам только в случае ядерной аварии и по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям. В аптеках Молдавии в продаже этого препарата нет, передает РБК.

Пробоина в крыше Запорожской АЭС.(2022)|Фото: t.me/vrogov

Теги: запорожская аэс, обстрел, крыша, ядерное топливо



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