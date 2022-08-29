Еще семь субсидированных авиарейсов запустят из Челябинска и Магнитогорска

Из Челябинской области запустят семь новых субсидированных авиарейсов. Обвновленный перечень маршрутов опубликован на сайте Росавиации, передает корреспондент Накануне.RU.

Рейсы будут выполняться из Челябинска в Иркутск, Владикавказ, Пермь, Новокузнецк и Новосибирск, а также из Магнитогорска в Самару и Сургут.

В результате перечень субсидированных маршрутов расширен до 24 направлений. Из Челябинска также можно улететь в Астрахань, Волгоград, Казань, Красноярск, Махачкала, Минеральные Воды, Мурманск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Омск, Сургут и Улан-Удэ, а из Магнитогорска в Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Новосибирск, и Сочи.