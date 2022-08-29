Глава Росавиации вернулся к очной работе – спустя семь недель после падения с велосипеда

Глава Росавиации Александр Нерадько вернулся к очной работе в своем ведомстве, сообщает Telegram-канал "Авиаторщина". Сем недель назад чиновник – по официальной версии – упал с велосипеда и попал в больницу. Некоторое время назад он был выписан – в условиях крайней секретности.

Te;egram-канал Shot утверждал, что у Нерадько были диагностированы переломы ребер, таза, ушибы, гематомы на лице. Также канал утверждал, что чиновник не объяснил, как именно упал с велосипеда. Но именно на этой версии настаивали в ведомстве. В пресс-службе Росавиации сообщали, что Нерадько контролировал работу своего ведомства из больницы.