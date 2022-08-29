29 Августа 2022
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В Москве задержан сооснователь "Диссернета" Заякин

Сооснователя "Диссернета" Андрея Заякина задержали, Басманный суд Москвы сегодня изберёт ему меру пресечения, пишет РБК.

По данным издания, в его дома прошли обыски, ночь Заякин провел в ИВС на Петровке. Следствие просит для него запрет определенных действий.

Он обвиняется по ч. 1 ст. 282.3 УК (финансирование экстремистской деятельности). Ему вменяют перевод 1 тыс. руб. Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, организация была признана экстремистской и иноагентом, запрещена в России, а затем ликвидирована).

Теги: Андрей Закин, Диссернет



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