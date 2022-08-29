С 1 сентября в свердловские школы может вернуться дистанционное образование

Вопрос о возобновлении дистанционного образования для школьников будет поднят на предстоящем заседании оперштаба, сообщил во время пресс-конференции министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов. Ковид-ограничения в образовательную систему региона могут вернуться уже 1 сентября.

Биктуганов отметил, что к осени дети с родителями приезжают из отпусков и разных стран, что создает опасность заражения и распространения коронавируса. Именно поэтому перед новым учебным годом в школах проверяется наличие и исправность системы термометрии, ультрафиолетовых облучателей и устройств для дезинфекции рук. Помимо этого в учебных учреждениях будет регулярно проводиться влажная уборка и проветривание помещений.

"Хочу сказать, что, несмотря на все это, безопасность детей - это самое главное для нас, - отметил министр образования. - Поэтому, если в штабе будут приняты решения, мы знаем, как действовать, опыт в этом случае есть. Я не думаю, что из этого надо делать проблему и ажиотаж. Поднять вопрос этот на штабе - это логично, поэтому он будет рассмотрен".

Биктуганов добавил, что чувствовать безопасность должны не только дети и их родители, но и педагоги. В первый учебный день все учителя пройдут ПЦР-тестирование, а повара и сотрудники столовых будут обязаны носить на работе маски. На сегодняшний день ПЦР-тестирование для детей не запланировано.

При этом 1 сентября должно пройти по плану - каких-либо ограничений для родственников учащихся не предусмотрено.

Продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом может повлиять на формат проведения Дня знаний в российских школах. Ранее всплеска заболеваемости с началом учебного года не исключил и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Он считает, что дети, встретившись в классах после летнего отдыха, "обменяются" всевозможными штаммами и вирусами, привезенных с разных концов страны.