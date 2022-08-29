29 Августа 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

В Тюменской области суд избрал меру пресечения девочкам, подозреваемым в избиении инвалида

Суд отправил под подписку о невыезде трех девочек, подозреваемых в избиении мужчины на железнодорожном вокзале станции Вагай, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным регионального управления СКР, подросткам запрещено покидать место жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда, а также они обязаны в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд.

Напомним, СКР возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц).

По версии следствия, 20 августа 2022 года, в селе Вагай Омутинского района Тюменской области трое девочек-подростков, находясь в помещении железнодорожного вокзала, в ходе произошедшего конфликта с мужчиной–односельчанином 1986 г.р , нанесли ему удары руками и ногами по голове и телу, в результате которых потерпевший доставлен в медицинское учреждение, где ему проведена операция по настоящее время оказывается вся необходимая помощь.

Следователями СКР проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: Девочки, подростки, мужчина, инвалид, избиение



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