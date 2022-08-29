Суд арестовал на 15 суток организатора автопробега для элитных машин в Москве

Таганский суд в Москве арестовал на 15 суток организатора незаконного пробега элитных спортивных автомобилей "Богатых и успешных" Алексея Хитрова.

Его признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статье 20.2.2 КоАП ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка").

Суд также назначил 15 суток административного ареста брату-близнецу организатора автопробега - Сергею Хитрову. Как сообщает ТАСС, он является гендиректором Blockchain Life, которая организовывает крупнейший международный форум по криптовалюте и блокчейну в России и Европе.

Как пишут СМИ, Алексей Хитров вину в организации несанкционированного автопробега не признает. Мужчина признал, что действительно собирал людей у ресторана в Москве-Сити. Но, по его словам, это был сбор предпринимателей, которые встретились, чтобы отдохнуть за городом.

Ранее сотрудники полиции пресекли проведение несогласованных гонок на спорткарах в центре Москвы. Участники незаконного автопробега установлены, они доставлены в полицию для разбирательства. Им может грозить административная ответственность. На иномарках, которые должны были проехать по центру столицы, планировали поместить наклейки "Богатые и успешные". Участников акции предупреждали о недопущении проведения мероприятия.

По предварительным данным, участниками гонок в центре столицы могли стать более 170 элитных дорогостоящих иномарок. Среди них Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Porsche, Hummer H1, Сhevrolet Covette C8, Audi RS5, Bentley Continental GT II. В настоящее время значительная часть из них находится на специализированной площадке, где они будут проверены на нелегальную модификацию и незаконное внесение изменений в конструкцию.

Сообщалось, что бывший мэр Архангельска Александр Донской доставлен в отдел полиции после пресеченного полицией несанкционированного автопробега в центре Москвы.