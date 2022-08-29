29 Августа 2022
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Экономика В России
Экспорт, Импорт (2018) | Фото: ВладТайм

Импорт потребительских товаров в Россию "почти восстановился"

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил о том, что ввоз в Россию потребительских товаров сегодня практически восстановился благодаря параллельному импорту.

Спад потребительского импорта в РФ составляет на сегодня 3-5%, инвестиционного – 17-20%, уточнил Белоусов, которого цитирует ТАСС.

Ранее продавцы в России попросили продлить параллельный импорт на 2023 г. Письмо об этом готовит ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Ozon, "Яндекс.Маркет", "М.Видео" и другие сети). Его направят в Минпромторг. Как заявил глава организации Артём Соколов, "параллельный импорт работает, он важен и нужен". В Минпромторге изучат предложение после его получения.

Теги: Андрей Белоусов, параллельный импорт



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