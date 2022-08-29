В Челябинске с осужденного за взятку инженера больницы взыскали 2 млн рублей

В Челябинске с бывшего главного инженера медицинского учреждения взыскали 1,9 млн рублей полученной им взятки, сообщилив пресс-службе областной прокуратуры.

Он был признан виновным в получении взятки в размере 1,9 млн рублей и превышении должностных полномочий. Деньги он получил в 2017 году за оказание общего покровительства организации-подрядчику при заключении контракта на замену лифтового оборудования и капитальный ремонт в медицинском учреждении.

Работы были приняты, но они не соответствовали условиям контракта. Обвиняемый не принял мер по устранению выявленных недостатков при исполнении контракта.



