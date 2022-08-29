Шольц предложил отказаться от права вето для каждой страны в ЕС

Глава немецкого правительства Олаф Шольц выступает за реформирование правил принятия решений в Евросоюзе.

В частности, он предлагает отказаться от права вето – сегодня его имеют все члены союза. Выступая в Карловом университете в Праге, канцлер Германии заявил, что при принятии решений по внешней политике, финансам и введению санкций стоит ориентироваться на простое большинство голосов, чтобы одна страна не могла заблокировать решение, поддерживаемое большей частью членов ЕС.