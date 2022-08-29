Производитель "мышек" и клавиатур Logitech уходит из России

Швейцарский производитель компьютерных "мышей" и клавиатур Logitech объявил о сворачивании деятельности в России. При этом компания надеется вернуться в будущем, передает РИА Новости.

"После приостановки поставок в Россию ранее в этом году мы продолжили пристально следить за ситуацией. К сожалению, обстоятельства не позволяют нам продолжить бизнес как ранее. Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из-за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России. После многолетней работы в регионе мы надеемся вернуться однажды, если будут подходящие условия", - сообщил представитель пресс-службы компании.