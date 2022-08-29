29 Августа 2022
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Экономика В России
Компьютер (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Производитель "мышек" и клавиатур Logitech уходит из России

Швейцарский производитель компьютерных "мышей" и клавиатур Logitech объявил о сворачивании деятельности в России. При этом компания надеется вернуться в будущем, передает РИА Новости.

"После приостановки поставок в Россию ранее в этом году мы продолжили пристально следить за ситуацией. К сожалению, обстоятельства не позволяют нам продолжить бизнес как ранее. Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из-за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России. После многолетней работы в регионе мы надеемся вернуться однажды, если будут подходящие условия", - сообщил представитель пресс-службы компании.

Теги: клавиатура, производитель, Logitech



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