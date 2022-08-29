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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Бывший руководитель управления автодорог и транспорта Прикамья вышел по УДО

Бывший руководитель управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края Сергей Белоконь добился решения суда об условно-досрочном освобождении, сообщает "РБК-Пермь" со ссылкой на решение Чусовского городского суда.

Решение пока не вступило в законную силу.

"На 29 августа за 60-летним Белоконем числится задолженность по исполнительному листу Ленинского районного суда Перми от 1 июня 2016 года. Уголовный штраф в 73,5 млн руб. оплачен на 226,5 тыс. руб. (0,3%). Непогашенный остаток составляет 73,2 млн руб. Кроме того, не оплачен исполнительский сбор в 7% – долг превышает 5,1 млн руб.", - говорится в сообщении.

Напомним, Белоконь в мае 2013 г. в своем кабинете предложил гендиректору подрядчика дать ему взятку: он потребовал оплачивать аренду квартиры, в которой собирался жить вместе с семьей. Цена вопроса – 75 тыс. руб. в месяц. В ответ Белоконь пообещал не применять санкции к подрядчику, если тот нарушит договор. В 2013-2014 гг. гендиректор передал чиновнику по частям взятку на общую сумму в 1 млн 50 тыс. руб. В 2016 г. суд наказал Белоконя восемью годами колонии строгого режима со штрафом в 73,5 млн руб.. Экс-чиновник обжаловал приговор в краевом суде, который оставил это решение без изменений.

Теги: Сергей Белоконь, УДО, условно-досрочное



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