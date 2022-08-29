Одна из ракет HIMARS упала и не разорвалась в Новой Каховке

Одна из ракет РСЗО HIMARS, выпущенных ВСУ, упала и не разорвалась в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

По его словам, ракету деактивировали военные саперы.

Как сообщалось, в Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища. Об эвакуации из города речи пока не идет, отмечали власти.

Леонтьев заявил, что за сутки украинские войска нанесли более десяти ракетных ударов, в том числе HIMARS. Пострадали жилые дома и школа, разрушен Новокаховский городской рынок.