29 Августа 2022
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Общество В России
Мигранты в паспортно-визовом центре Екатеринбурга (2021) | Фото: Накануне.RU

Путин поддержал идею адаптационных центров для мигрантов

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в России адаптационных центров для мигрантов, где те смогут подучить отечественные традиции и обычаи, а также законодательство.

С этим предложением на встречу к президенту пришел глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Путин заметил, что страны, из которых чаще всего приезжают в Россию мигранты, и сами высказывают инициативу по подготовке своих граждан к жизни в РФ: "Там никто не против, никто не возражает. Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане – пожалуйста, они все с удовольствием это делают. Нам нужно только активнее там себя вести, они даже в этом заинтересованы. Они прекрасно отдают себе отчёт в том, что люди, когда уезжают с родины и приезжают к нам, должны быть адаптированы, должны знать нашу культуру, язык, знать российское законодательство. Конечно".

Но Баринов добавил: "Но на сегодняшний момент мне кажется, что эту работу надо усиливать, и мы смотрим, что по практике, как правило, один из наиболее эффективных механизмов – это всё-таки создание адаптационных центров, а у нас сейчас этой инфраструктуры нет".

Он предложил начать такую работу в нескольких пилотных регионах.

"Давайте. Люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы", - согласился Путин.

Теги: владимир путин, мигранты, игорь баринов, адаптация



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