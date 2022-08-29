Ми-8 совершил вынужденную посадку под Сургутом. Есть пострадавшие

Вертолет Ми-8, предположительно, с вахтовиками на борту совершил жесткую посадку недалеко от Сургута, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС Югры.

Сообщение о вынужденной посадке вертолета спасателям поступило в 15.55 по местному времени. На место происшествия был отправлен другой вертолет Ми-8.

Как сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры, пострадали семь человек.

"Воздушное судно Ми-8 авиакомпании "Горизонт" совершило вынужденную посадку в 17 км. от с. Угут Сургутского района ХМАО-Югры. По предварительной информации, пострадали семь человек. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.