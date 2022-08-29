29 Августа 2022
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лесной пожар (2010) | Фото: Накануне.ru

У журналистов, работающих в горящих рязанских лесах, забрали карту памяти с фотографиями пожаров

Издание Sota сообщает о неприятностях у его журналистов, работающих в Рязанской области, где сейчас группировки сил из разных регионов тушат лесные пожары. Среди участников операции – сотрудники столичной системы ЖКХ. По словам журналистов "Соты", сотрудник префектуры ЦАО Москвы отобрал у них карту памяти со съемкой тушения пожаров.

"Московские чиновники помогают Рязанской области в координации тушения. Журналисты "Соты" имели аккредитацию от властей региона, которые сейчас заявляют, что изъятие носителя информации и требование "оставаться на месте" со стороны сотрудника префектуры и подчиняющихся ему полицейских незаконно", - говорится в сообщении "Соты".

Журналисты заявили, что чиновник потребовал предоставить ему фотографии для просмотра. Что сейчас происходит на месте инцидента неизвестно – в районе деревни Голованово нет устойчивой связи.

Между тем, в префектуре ЦАО Москвы изданию "Подъём" сказали, что без фамилии чиновника не могут проверить информацию об инциденте: "Мы ничего по этому поводу не знаем без ссылки на конкретных людей, доказательств, источника. Это сообщение полностью не проверяется фактологически. Можно было бы начать проверку. Но мы не понимаем даже, как его проверить".

Теги: журналисты, рязанская область, лесные пожары, ката памяти



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