Аксенов опроверг сообщения о начале наступления ВСУ на южном направлении

Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг сообщения о начале наступления ВСУ на южном направлении.

"Очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе: украинские боевики якобы начали наступление на южном направлении, - написал Аксенов в своем телеграм-канале. - Это такой же информационный вброс, как и все предыдущие, как и виртуальные "атаки" Крымского моста, которые диванные войска киевского режима проводили уже не раз".

Он добавил, что украинские формирования несут "жесточайшие потери и на южном, и на всех остальных направлениях".

Ранее боевик ВСУ Владимир Регеша заявил о том, что украинское командование лжет, рассказывая о бесконечных победах. Большой резонанс вызвало признание боевика ВСУ Сергея Гнездилова, который заявил о разгроме в районе Песок и громадных потерях ВСУ. Об аде для ВСУ заявил тогда и Владимир Зеленский.