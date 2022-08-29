29 Августа 2022
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Армия и ВПК Украина
ПМЭФ-2019, Сергей Аксенов (2019) | Фото: Накануне.RU

Аксенов опроверг сообщения о начале наступления ВСУ на южном направлении

Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг сообщения о начале наступления ВСУ на южном направлении.

"Очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе: украинские боевики якобы начали наступление на южном направлении, - написал Аксенов в своем телеграм-канале. - Это такой же информационный вброс, как и все предыдущие, как и виртуальные "атаки" Крымского моста, которые диванные войска киевского режима проводили уже не раз".

Он добавил, что украинские формирования несут "жесточайшие потери и на южном, и на всех остальных направлениях".

Ранее боевик ВСУ Владимир Регеша заявил о том, что украинское командование лжет, рассказывая о бесконечных победах. Большой резонанс вызвало признание боевика ВСУ Сергея Гнездилова, который заявил о разгроме в районе Песок и громадных потерях ВСУ. Об аде для ВСУ заявил тогда и Владимир Зеленский.

Теги: аксенов, всу, наступление



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