Возле Екатеринбурга хотят построить водно-оздоровительный комплекс с гостиницей

Вблизи Екатеринбурга планируется строительство термального комплекса с гостиницей в пять этажей. Соответствующий проект представлен на сайте администрации Екатеринбурга, где до 16 сентября будут вестись общественные обсуждения. Предложения и замечания принимаются до 26 августа.

Комплекс расположится возле п. Горный Щит в сторону ЖК "Совушки" на участке в 44,5 тыс. "квадратов". Гостиница вместит в себя 42 номера, а в двухэтажный водно-оздоровительный комплекс авторы проекта попытались вместить три блока с банями и зонами отдыха, раздевалки, СПА-центр, лаунж-зоны, конференц-зал на 150 человек, а также кафе с двумя залами на 50 и 200 мест. Для семей с детьми и любителей активного отдыха предусмотрены зал термальных бассейнов с детской зоной и аттракционом "Искусственная волна".

Пропускная способность комплекса составит 1,5 тыс. людей в сутки: за раз доступно посещение 600 человек.

Ответственной за проект назначена компания "Облик". В документах проекта сообщается, что застройщик обещает затронуть только 10% от общего числа взрослых деревьев, стараясь максимально сохранить зеленые насаждения. Помимо этого, при благоустройстве территории, будут дополнительно посажены декоративные хвойные и лиственные деревья.