Шольц заявил о планах создать единую систему ПВО в Евросоюзе

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах по созданию новой единой системы противовоздушной обороны в Евросоюзе.

Глава немецкого правительства сообщил, что в ближайшее время Германия будет увеличивать вложения в укрепление своей системы ПВО. При этом организована система будет так, чтобы к ней могли присоединиться и другие европейские страны.

Среди тех, кого бы Шольц хотел видеть под "зонтиком", - Нидерланды, Польша, Прибалтика, Словакия, Чехия, страны Скандинавии.

Шольц отметил, что Европа должна наверстывать упущения, имеющиеся в сфере ПВО, в том числе когда идет речь об угрозах из космоса.