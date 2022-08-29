29 Августа 2022
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Общество Челябинская область
ФАС, федеральная антимонопольная служба (2017) | Фото: kazanreporter.ru

В Челябинской области выявили нарушения в конкурсе на ремонт объекта культурного наследия за 526 млн рублей

УФАС выявило нарушения в конкурсе на ремонт здания культурного наследия "Белый дом" в Кыштыме с начальной ценой контракта 526,6 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа, конкурс проводило МУ "Отдел капитального строительства Кыштымского городского округа". Жалоба поступила от компании "НПА-Профиль-ПУ".

На дату проведения закупки заказчиком было получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации. Сметная стоимость работ была признана недостоверной. В УФАС указали, что это свидетельствует о несогласованности предмета контракта и нелегитимности размещения закупки.

Материалы направлены в областную прокуратуру. Также УФАС направило информацию в адрес правительства Челябинской области

Теги: конкурс, ремонт, УФАС,



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