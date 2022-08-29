Сотрудника "Бондюэль-Кубань" арестовали по делу о незаконном получении секретных данных

Мещанский суд Москвы до 25 сентября арестовал гражданина России Дмитрия Блинова по обвинению в незаконном получении сведений, составляющих гостайну.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Блинов является сотрудником ООО "Бондюэль-Кубань".

Детали дела не разглашаются. Блинову грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее директор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк был арестован по делу о госизмене. Его отправили в Москву в СИЗО "Лефортово".