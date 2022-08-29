"Доказывают преданность родине": Пригожин предложил установить в Петербурге памятники Розенбауму и Гергиеву

В Петербурге по решению губернатора Александра Беглова могут установить памятник поэту Александру Блоку. По мнению предпринимателя Евгения Пригожина, установка памятников –похвальное занятие, однако настало время посвящать монументы современным российским героям.

«С большим уважением отношусь к героям прошлого и, в частности, к Александру Блоку. Установка Бегловым нового памятника – это действительно прекрасное событие, но памятник Блоку уже есть. Поэтому считаю более правильным участвовать в создании Великой России будущего и в первую очередь думать о современных героях», – заявил бизнесмен.

При этом он подчеркнул, что в первую очередь нужно поставить памятники тем, кто отдал свою жизнь за величие России: Дарье Дугиной, добровольцу Канамату Боташеву и многим другим. Кроме того, подобной чести достойны и многие представители искусства, много лет демонстрирующие патриотизм. Например, Александр Розенбаум и Валерий Гергиев.

Комментарий бизнесмена Евгения Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» в ответ на поступивший запрос. Журналисты попросили прокомментировать установку памятника Блоку в свете того, что предприниматель проявлял интерес к судьбе и архитектурному облику Петербурга.

Ранее Пригожин заявил, что Петербург в ближайшие годы может превратиться в кладбище. К такому выводу он пришел, комментируя новый Генеральный план, в котором описана стратегия развития Петербурга до 2050 года.