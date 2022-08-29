Путин встретит осень в Калининграде

В первый день осени президент Владимир Путин посетит Калининград.

"Во второй половине недели президент будет в Калининграде, приурочена ко Дню знаний 1 сентября поездка, но не только. Не только. Будем вас информировать по ходу этой недели", - рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует "Ъ".

Ранее стало известно о том, что Калининград исчерпал лимиты на перевозку ряда товаров по железной дороге через Литву. Об этом заявил губернатор области Антон Алиханов. В частности, исчерпан лимит по перевозке отдельных видов железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриза, лесоматериалов. По словам Алиханова, это достаточно большая номенклатура, по которой уже нет возможностей доставки из-за установленных квот.