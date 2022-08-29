Росприроднадзор: сточные воды аэропорта Шереметьево сбрасываются в ручей, впадающий в Клязьму

Росприроднадзор обвиняет аэропорт Шереметьево в сбросе сточных вод в ручей, впадающий в реку Клязьму.

"Зимой прошлого года в адрес Службы поступили обращения жителей города Химки. Люди жаловались, что неочищенные сточные воды из Международного аэропорта "Шереметьево" сбрасываются в ручей, который впадает в реку Клязьму", - написала в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

В феврале инспекторы брали пробы в водовыпуске и в месте впадения в ручей. ПДК по этиленгликолю тогда была превышена в 2 тыс. раз. Ведомство трижды выдавало повторные предписания, но сбросы продолжались.

"В этом году мы вновь пришли с проверками. Итог — выявлены превышения по взвешенным веществам, железу, аммоний-иону, БПК и тому же этиленгликолю, который входит в состав противообледенительной жидкости для самолетов", - добавила Радионова.

Сейчас в судах находятся несколько административных дел, ответчиком по которым выступает АО "МАШ": аэропорт пытается обжаловать предыдущие решения, Росприроднадзор настроен судиться дальше.

"Специалисты рассчитали ущерб окружающей среде: более 175 млн за вред, нанесённый в 2021 году, и 15 млн — за 2022-й. А как известно, нарушитель — платит", - добавила Радионова.