Росприроднадзор: сточные воды аэропорта Шереметьево сбрасываются в ручей, впадающий в Клязьму

29 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Московская область
сброс вод, сточные воды (2019) | Фото: sputniksmi.ru

Росприроднадзор: сточные воды аэропорта Шереметьево сбрасываются в ручей, впадающий в Клязьму

Росприроднадзор обвиняет аэропорт Шереметьево в сбросе сточных вод в ручей, впадающий в реку Клязьму.

"Зимой прошлого года в адрес Службы поступили обращения жителей города Химки. Люди жаловались, что неочищенные сточные воды из Международного аэропорта "Шереметьево" сбрасываются в ручей, который впадает в реку Клязьму", - написала в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

В феврале инспекторы брали пробы в водовыпуске и в месте впадения в ручей. ПДК по этиленгликолю тогда была превышена в 2 тыс. раз. Ведомство трижды выдавало повторные предписания, но сбросы продолжались.

"В этом году мы вновь пришли с проверками. Итог — выявлены превышения по взвешенным веществам, железу, аммоний-иону, БПК и тому же этиленгликолю, который входит в состав противообледенительной жидкости для самолетов", - добавила Радионова.

Сейчас в судах находятся несколько административных дел, ответчиком по которым выступает АО "МАШ": аэропорт пытается обжаловать предыдущие решения, Росприроднадзор настроен судиться дальше.

"Специалисты рассчитали ущерб окружающей среде: более 175 млн за вред, нанесённый в 2021 году, и 15 млн — за 2022-й. А как известно, нарушитель — платит", - добавила Радионова.  

Теги: росприроднадзор, шереметьево, светлана радионова, пдк, клязьма



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети