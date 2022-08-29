29 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Северские скалы (2022) | Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Екатерина Маркова&quot;

Свердловская прокуратура через суд потребовала убрать свалку в природном памятнике

На Среднем Урале прокуратура через суд обязала ликвидировать свалку на особо охраняемой природной территории.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, проверка показала, что на земельном участке, входящем в границы особо охраняемой природной территории "Скалы Северские", есть несанкционированные места размещения отходов. Кроме этого, данная территория является государственным памятником природы.

Как отметили в прокуратуре, захламление территории отходами создало угрозу распространения пожаров, а также уничтожения флоры и фауны уникального природного памятника. Свердловский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском о возложении на министерство природных ресурсов и экологии региона и Уральский государственный лесотехнический университет обязанности убрать отходы в "Скалах Северских".

Кировский районный суд Екатеринбурга эти требования полностью поддержал. О сроках ликвидации свалки не сообщается.

Теги: природа, свалка, прокуратура



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