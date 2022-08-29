В Тюмени двое мужчин изнасиловали женщину-инвалида

В Тюмени двух мужчин обвиняют в групповом изнасиловании женщины-инвалида, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Преступление было совершено вечером, 25 августа. Мужчина 1981 года рождения привез свою 40-летнюю знакомую, инвалида третьей группы в садовый дом своего ранее судимого приятеля 1982 года рождения. Он с порога заявил ему, что теперь "до воскресенья они будут отдыхать".

"При этих словах женщина поняла, чем может грозить ей хозяйское "гостеприимство". Но было уже поздно. Ближе к полуночи мужчины сильно опьянели после выпитой водки и, несмотря на мольбы несчастной, избили ее и изнасиловали. Когда мужчины пошли допивать спиртное, пользуясь отсутствием внимания, потерпевшая сбежала и спряталась в бане соседнего участка, где ее утром обнаружил хозяин. По просьбе женщины, он вызвал скорую помощь и полицию, которая и задержала насильников. В травматологии выяснилось, что женщину изнасиловали, избили и сломали ребро", - говорится в сообщении.

Центральный районный суд Тюмени отправил обвиняемых под стражу до 26 октября 2022 года.