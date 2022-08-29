Почти 40% россиян не откладывают деньги, - ВЦИОМ

Доля россиян, которые не откладывают деньги и тратят все на текущие нужды, составляет 39%, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа. За десять лет этот показатель сократился на 14 процентных пунктов.

44% россиян сначала тратятся на текущие нужды, а потом откладывают. 14%, напротив, сначала откладывают, а потом тратятся.

Свободные деньги после всех расходов в течение месяца остаются у 60% россиян — на 4 п.п. больше, чем в 2012 году.

Те, кто откладывает, хранят эти свободные деньги в наличных рублях (22%), кладут на срочный вклад (19%) или текущий банковский счет (12%). Некоторые вкладывают в бизнес (5%) или покупают ценные бумаги (4%).

Ранее сообщалось, что более чем у половины российских семей (64%) нет никаких сбережений. По данным опроса ВЦИОМ, накопления есть только у 33% опрошенных.

Большинство россиян, имеющих сбережения, откладывают разные суммы, в зависимости от ситуации. Только 8% респондентов откладывают столько, сколько запланировали.