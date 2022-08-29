29 Августа 2022
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Общество Свердловская область
документы, ипотека, бумаги, дело, бюрократия (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кооператив "Родной дом" из Екатеринбурга подозревается в создании финансовой пирамиды

Центральный банк России внес в список компаний с признаками финансовой пирамиды ПКСП "Родной дом", более известный как "Родник". Два офиса кооператива находятся в Екатеринбурге, несмотря на то, что компания зарегистрирована в Москве. Ее сотрудники предлагают горожанам "альтернативу ипотеке" без рисков.

Помимо якобы выгодных программ, ПКСП предлагает вознаграждение за привлечение новых участников. При этом о плюсах вступления в кооператив рассказывают также привлеченные риелторы, что создает видимость надежности.

Согласно информации на сайте, потенциальному участнику предлагается зарегистрироваться и внести вступительный взнос в размере 5 тыс. рублей, а также минимальный паевой взнос в размере 200 рублей. Пайщику обещают позднее вернуть взнос. Таким образом, от вступления в кооператив, якобы выигрывает только пайщик.

В Центробанке напоминают, что кредиты под залог жилья на законных основаниях могут выдавать только банки. Те же компании или кооперативы, которые просят привлекать участников, не предоставляют на сайте контактов для связи, не подтверждают перемещения средств и обещают "высокий доход без рисков" - имеют все признаки финансовой пирамиды.

Теги: кооператив, Родник, Родной дом, финансовая пирамида, Центробанк



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