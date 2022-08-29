29 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Челябинске экс-бухгалтера спортшколы приговорили к условному сроку за хищение 2,6 млн рублей

В Челябинске бывшего главного бухгалтера спортивного комплекса "Лидер" приговорили к 3 годам лишения свободы условно за хищение свыше 2,6 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2021 году обвиняемая изготавливала подложные реестры на выплату работникам заработной платы с завышенными суммами. Начисленные денежные средства она переводила на свой банковский счет. В результате она похитила свыше 2,6 млн рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению.

Женщина признала вину и возместила ущерб.

Теги: мошенничество, хищение, приговор,



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