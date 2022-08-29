29 Августа 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
обстрел, подъезд, Северодонецк, жилой дом (2014) | Фото: Ютуб

Дмитрий Махонин в ЛНР подписал соглашение о восстановлении Северодонецка

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил Северодонецк. О поездке глава региона сообщил в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

В Северодонецке уже больше месяца работает гуманитарная миссия из Прикамья.

"Помогаем вернуть к привычной мирной жизни этот город в Луганской Народной Республике. Встретился с нашими волонтёрами, медиками, представителями Правительства региона. Принял на месте очередную колонну из Прикамья с гуманитарным грузом и специализированной техникой. Будем помогать налаживать коммунальную инфраструктуру, восстанавливать социальные объекты, жилье для людей. Местные жители благодарны неравнодушным прикамцам, нашим предприятиям и бизнесу, участвующим в сборе гуманитарной помощи, приобретении техники. Севердончанам сейчас очень нужна наша поддержка и помощь. В нас верят и знают, что мы своих в беде не бросаем.", - сообщил Махонин.

Во время визита в ЛНР губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение о восстановлении Северодонецка. Помимо восстановления инфраструктуры и жилфонда, планируется сотрудничество в сфере образования.

Помощь Донбассу прокомментировал экс-депутат заксобрания Александр Григоренко, участвующий в спецоперации на Украине.

"Наш регион как и большинство других регионов нашей страны входит в процесс восстановления Донбасса. Сам этот процесс же постепенно становится общенациональным делом. Это дело сплачивает сейчас народ нашей страны в единую нацию. На Донбасс едут учителя и врачи, управленцы. Туда едет гуманитарная помощь. Наконец, к этой помощи присоединился и Пермский край. И это хорошо. Значит не зря наши пацаны воюют сейчас в составе армии и добровольческих частей. Не зря погибли десятки пермских пацанов. И, к сожалению, погибнут еще. Пройдет еще лет пять и Донбасс станет такой же частью страны как сам Пермский край, Москва, Приморье и, например, Крым. И заслуга Пермского края в этом будет не меньше, чем у других регионов", - написал он в своем telegram-канале.

Теги: Дмитрий Махонин, Северодонецк, ЛНР, соглашение



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