29 Августа 2022
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Общество В России
Иван Сафронов (2020) | Фото: facebook.com/isafronov

Свидетель обвинения дал показания, которые говорят о невиновности Сафронова, - адвокат

Политолог Демури Воронин дал показания, которые говорят о невиновности обвиняемого в госизмене журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, пишет "Коммерсантъ".

Под данным издания, об этом сообщил адвокат Иван Павлов (признан Минюстом иноагентом), который защищал Сафронова. Он не уточнил, что именно сказал свидетель.

Воронин находится под следствием и проходит по делу в качестве свидетеля со стороны обвинения. Сообщалось, что он дал признательные показания, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором. Однако недавно на процессе Воронин сообщил, что его предполагаемый сообщник занимался исключительно журналистикой и не мог предполагать, что передаваемые им материалы предназначались для зарубежных спецслужб.

Другой адвокат Сафронова, Дмитрий Катчев, заявил следующее: "Мы до сих пор не услышали ни одного свидетеля, который подтверждал бы версию обвинения".

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года в Москве. ФСБ считает, что он передавал секретную информацию спецслужбам Чехии через иностранца. СМИ писали, что Мартин Лариш, чешский знакомый Ивана Сафронова, по версии следствия, завербовал его восемь лет назад. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.

Кроме того, следствие считает, что Сафронов передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС России в Сирии. Тот в свою очередь переслал ее представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии.

Ранее Сафронов попросил в суде три часа и ноутбук, чтобы доказать свою невиновность. Он заявил, что данные об обороноспособности России, якобы переданные им западным спецслужбам, находятся в открытом доступе в интернете.

Теги: Сафронов, Роскосмос, госизмена



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