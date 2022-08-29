Предполагаемый соучастник убийства Дугиной закончил военный лицей

Предполагаемый сообщник убийцы журналиста и политолога Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь.

"Он выехал где-то в первых числах июля", - сказала РИА Новости тетя Богдана Цыганенко Лариса.

По словам родных, Цыганенко уехал с матерью и больше на связь не выходил. Цыганенко в свое время закончил военный лицей в Донецке, в последнее время был безработным.

"После восьмого класса он закончил военный лицей... вместо 9-10 классов. Потом в академии управления учился здесь, в Донецке", - сказала изданию тетя подозреваемого Лариса.

По её словам, Цыганенко также занимался бизнесом – "где-то что-то кому-то подвезти". В последнее время он не работал и жил за счёт матери.

При этом Цыганенко числился руководителем двух фирм в Донецке, следует из данных, оказавшихся в распоряжении издания. Одна из них существовала в 2019 г., вторая – в 2021-м. В настоящее время обе фирмы не работают.

Сосед Цыганенко рассказал телеканалу "Звезда", что тот "был адекватным, гулял с собакой".

"Цыганенко не был агрессивным. Один раз он ездил на Украину. У него родственники были в деревне. Он там побыл немного, работы не было. Он вернулся. Это со слов его мамы. Про политику мы не разговаривали", - сказал сосед.

Ранее ФСБ России сообщила, что установила участника украинской диверсионно-террористической группы, который вместе с Натальей Вовк готовил убийство Дарьи Дугиной. По данным спецслужбы, гражданин Украины Богдан Цыганенко (1978 года рождения) обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Также Цыганенко вместе с Вовк собрал самодельную бомбу в арендованном гараже на юго-западе Москвы. За день до преступления он выехал за пределы России.