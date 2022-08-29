Уралец получил три года "строгача" за кражу более 300 шоколадок

Житель Первоуральска получил тюремный срок за целую серию "шоколадных" краж.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с февраля по апрель этого года мужчина совершал хищение плиток шоколада из торгового зала одного и того же продуктового магазина в своем городе. Как показало расследование, делал он это с целью дальнейшей реализации похищенного и собственного обогащения. Всего же уральцем было похищено 345 плиток шоколада различных марок.

Как отметили в прокуратуре, в октябре 2021 года мужчина был привлечен к административной ответственности за мелкое хищение. Также ранее он привлекался к уголовной ответственности за аналогичные корыстные преступления.

Первоуральский городской суд назначил любителю сладкого три года лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.