В зоопарке Челябинска умерла гималайская медведица

В Челябинском зоопарке скончалась гималайская медведица Алиса. В пресс-службе учреждения Накануне.RU сообщили, что причиной смерти животного стал почтенный возраст.

В зоопарке она жила с 1996 года после того, как ее забыли цирковые хозяева на одной из Челябинских железнодорожных станций.

"Без еды, воды и прочих слегка необходимых средств к существованию. Ну, и получилось так, что свою "пенсию" Алиса получила в нашем Челябинском зоопарке", - говорится в сообщении.

В зоопарке медведица жила с гималайским медведем Харитоном. У них было пять медвежат.

Медведицы не стало 27 августа. Она умерла во сне.