В зоопарке Челябинска умерла гималайская медведица
В Челябинском зоопарке скончалась гималайская медведица Алиса. В пресс-службе учреждения Накануне.RU сообщили, что причиной смерти животного стал почтенный возраст.
В зоопарке она жила с 1996 года после того, как ее забыли цирковые хозяева на одной из Челябинских железнодорожных станций.
"Без еды, воды и прочих слегка необходимых средств к существованию. Ну, и получилось так, что свою "пенсию" Алиса получила в нашем Челябинском зоопарке", - говорится в сообщении.
В зоопарке медведица жила с гималайским медведем Харитоном. У них было пять медвежат.
Медведицы не стало 27 августа. Она умерла во сне.