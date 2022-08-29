В тушении пожаров в Югре принимают участие больше 600 человек

На сегодняшний день в лесах Югры ведутся работы по тушению 23 лесных пожаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента недропользования.

Площадь, пройденная пожарами составляет 7701,2 га. Из них девять возгораний на площади 3691,5 га локализованы. Пожары действуют в Березовском и Советском районах. За прошедшие сутки лесопожарные формирования Югры ликвидировали 12 лесных пожаров общей площадью 3638,8 га.

"На действующих и локализованных пожарах работают свыше 600 человек из числа работников Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры, Центроспас-Югории, главного управления МЧС России по Югре, привлеченные сотрудники региональных авиабаз Свердловской области, Красноярского края. Задействованы 17 единиц техники. Для авиапатрулирования лесов, обслуживания возгораний привлечены 15 воздушных бортов – самолеты АН-2, А-22, вертолеты Ми-8, Ми-8 АМТ с ВСУ-5а, Ми-26 с ВСУ-15а", - говорится в сообщении.

Напомним, в Югре действует особый противопожарный режим. Он ограничивает посещение лесов. В Березовском районе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.