Песков: Делегация МАГАТЭ приедет на ЗАЭС из зоны, подконтрольной украинским силам

Заезд делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС будет осуществляться из зоны, которая подконтрольна украинским силам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, безопасность миссии будет обеспечиваться украинскими силами.

Также официальный представитель Кремля заявил, что речи о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС не идет, передает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что военную напряженность может снизить давление на украинскую сторону с тем, чтобы она прекратила обстрелы ЗАЭС и прилегающей территории.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил, что миссия агентства с ним во главе выехала на Запорожскую АЭС. Он рассчитывает, что эксперты уже на этой неделе прибудут на станцию.

Гендиректор МАГАТЭ намерен оставить несколько человек на Запорожской АЭС на постоянной основе, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.