29 Августа 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Кольцово стойки регистрации (2013) | Фото:Накануне.RU

"Уральские авиалинии" заплатят более 200 тысяч женщине, которую не пустили в самолет с собакой

Авиакомпания "Уральские авиалинии" заплатит женщине более 200 тысяч рублей за сорванную поездку.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, между жительницей Каменска-Уральского и ОАО АК "Уральские авиалинии" был заключен договор на авиаперевозку двух пассажиров и собаки по маршруту "Екатеринбург – Ереван". Продажа билетов состоялась через call-центр авиакомпании, а стоимость составила более 65 тысяч рублей.

"При оформлении билетов сотрудник "Уральских авиалиний" был поставлен в известность о необходимости вылета не только потребителя, ее дочери, но и питомца. Потребитель, со своей стороны, предоставила полную информацию относительно породы и веса собаки, кроме того, неоднократно уточняла и обращала внимание, что собака весит более 15 кг. Оператор компании озвучил условия наличия ветеринарной справки, документов на собаку и намордника, иной информации в адрес потребителя не поступало", - рассказали в Роспотребнадзоре.

Однако при регистрации пассажиров в екатеринбургском аэропорту Кольцово женщине отказали в оформлении посадочных документов и прохождении досмотра. Сотрудники пояснили, что собака не подходит под условия перевозки компанией. В возврате денег за авиабилеты было также отказано.

Тогда владелица пса обратилась в Каменск-Уральский консультационный пункт, где ей помогли составить иск в суд. В итоге Синарский районный суд взыскал в пользу свердловчанки стоимость авиабилетов, неустойку, расходы, моральный вред, а также штраф в связи с неудовлетворением требований потребителя в добровольном порядке – всего более 212 тысяч рублей.

Решение не устроило авиакомпанию, ей была подана апелляционная жалоба. Однако Свердловский областной суд оставил апелляцию без удовлетворения.

Теги: собака, авиакомпания, суд



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